شكرا لقرائتكم خبر عن جويل تهتم بنظافة ابنتها الشخصية.. وتؤكد: بحب أعملها اللى اتمنيت أعمله فى عمرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان المختصة بالموضة، فيديو مع ابنتها "إيلا"، وهى تهتم بنظافتها الشخصية لعدم شعورها بالإحراج، وعلقت على الفيديو قائلة: "أنا بحب أعمل أشياء لإيلا تمنيت لو كنت قادرة اعملها لمى كنت بعمرها.. بحط حالى دائماً بمكان أولادي قبل ان اخذ أي قرار.. قررنا أنا وإيلا نعمل هذا الفيديو لنساعد البنات الصغار يلي بينحرجو إنهم مشعرين، على أمل أن أمهاتهم يكونو مقتنعين يعملو نفس الشى بعد ما يشوفو هالفيديو ..بليز مابدي تعليقات مش حلوة.. تذكرو مش صعب الواحد يكون طيب القلب".

ولا تتوقف الإعلامية اللبنانية وخبيرة الجمال، جويل مردينيان، عن خطف الأنظار من خلال الابتكارات التى تطلقها فى استخدام مستحضرات التجميل التى تظهرها فى إطلالات غريبة ومثيرة، بالإضافة إلى قصات الشعر الجديدة والمبتكرة التى تفاجىء بها متابعيها عبر حسابها الرسمى على انستجرام، حيث اعتادت مشاركتهم خطوات تنفيذ هذه الابتكارات.



جويل

لكن هذه المرة خطفت جويل الأنظار بنوع آخر من التقاليع والابتكارات، والتى تتناسب مع هذه المرحلة التى يواجه فيها العالم فيروس كورونا، حيث ظهرت مرتدية كمامة غير تقليدية، فقد زينت الكمامة بالترتر الملون الذى جعلها بدت مميزة ومختلفة للغاية، والتى ربما تجذب الكثيرات من محبى هذا النوع الإبداعى فى الأزياء والملابس.



