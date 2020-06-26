شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لماذا رفض أشهر كومبارس تقبيل نيكول سابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة اللبنانية نيكول سابا، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها، والتى تتسم بجمالها ورشاقتها وأناقتها فى اختيار إطلالتها التى تظهر بها فى حفلاتها الغنائية، وكلها أسباب جعلتها تدخل عالم السينما والدراما وتقدم العديد من الأدوار الناجحة مع نجوم كبار منهم الزعيم عادل إمام، أحمد مكى، هانى رمزى، وغيرهما من نجوم الصف الأول.

نيكول سابا أصبحت فتاة أحلام العديد من الشباب بسبب جمالها واهتمامها بنفسها وحرصها على المواظبة فى ممارسة التمارين الرياضية التى تحافظ على رشاقتها، ورغم كل هذا الجمال إلا أن هناك شخصا سنحت له الفرصة أن يقبل "يد" نيكول سابا، فى أحد الأعمال السينمائية التى شاركتها فيها وهو الفنان حسين أبو حجاج الذى يعد أشهر كومبارس فى مجال التمثيل.

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وقال الفنان حسين أبو حجاج، فى لقاء ببرنامج "ًصاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إن المنتج أحمد السبكى اتصل به للاستعانة به فى بعض المشاهد بفيلم "قصة الحى الشعبى" بطولة الفنان طلعت زكريا والنجمة نيكول سابا، فاضطر إلى السفر بسبب تواجده وقتها فى المنيا.

وتابع كان لى مشهد بالفيلم أن أتقدم للفنان طلعت زكريا لطلب الزواج من شقيقته بالعمل الفنانة نيكول سابا، وكان من المفترض أن أقبل يدها لكنى رفضت لأن وقتها كنا فى شهر رمضان وصيام مكنش ينفع أعمل كده، لكنهم طلبوا منى أكنى هابوس يدها بس، وهو ده اللى حصل بالتفصيل.

نيكول سابا لها العديد من الأعمال الناجحة ففى مجال السينما شاركت فى، التجربة الدنماركية، قصة الحى الشعبى، 1/8 دستة أشرار، عمليات خاصة، السفاح، بابا، سمير أبو النيل، هاتولى راجل، حياتى مبهدلة، أما في مجال الدراما فشاركت في الحب الممنوع، عصابة بابا وماما، نور مريم، الكبير أوى، فرق توقيت، ألف ليلة وليلة، نصيبى وقسمتك، مذكرات عشيقة سابقة، ولاد تسعة، قلب العدالة، الهيبة العودة، واكلينها والعة، سبع صنايع.