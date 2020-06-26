شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: نفتقد ناظر مدرسة الكوميديا حسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برغم مرور 5 سنوات على رحيله إلا أننى لم أنس مطلقا تفاصيل الفترة التى تعرفت فيها على الفنان القدير الراحل حسن مصطفى ناظر مدرسة الكوميديا، فسيرته العطرة لا يمكن أن تنسى فمن منا يستطيع أن ينساه بابتسامته التى لا تفارق وجهه وبراءته وطيبته وكم لمست مدى حب الناس له ولفنه حينما كنا بالمملكة المغربية فى مهرجان الدار البيضاء للسينما، والتى من بعدها صرنا أصدقاء واليوم يمر ذكرى ميلاده فهو من مواليد يوم 26 يونيو 1966.



اثناء آخر حوار له لليوم السابع قبل رحيله

الفنان حسن مصطفى كان بالفعل ناظر مدرسة الكوميديا وقدم شخصيات لا يمكن أن تنسى سواء فى السينما أو فى المسرح فهو ناظر (مدرسة المشاغبين) ورمضان السكرى والد (العيال لما كبرت) وفانتوماس (المطاردة الغرامية) ودان رابينوفيتش ضابط جيش الدفاع الإسرائيلى فى (رأفت الهجان) وغيرها وغيرها من الأعمال والشخصيات.



الفنان حسن مصطفي في اخر تكريم له خارج مصر

الراحل حسن مصطفى أحد علامات المسرح الكوميدى، حيث التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وتخرج فيها عام 1957 وتدرج فى الحقل المسرحى من أول السلم حتى وصل إلى أعلى درجاته، وكان له أدوار مميزة وجمهور كبير وعمل فى فرقة إسماعيل يس والفنانين المتحدين ومسارح التليفزيون، حيث تعرف على زوجته ميمى جمال للمرة الأولى خلال عمله فى مسارح التليفزيون التى كانت تابعة حينها للقطاع العام وتزوجها فى 26 يونيو 1966 وأنجب منها ابنتين.



ناظر مدرسة الكوميديا نفتقده حاليا

ولا يستطيع أحد أن ينسى أدواره المهمة فى العديد من الأفلام منها "العتبة جزاز، غريب فى بيتى، أرض النفاق، أخطر رجل فى العالم، فيفا زلاطا، مرجان أحمد مرجان، حسن ومرقص، الدادة دودى"، ومن أشهر المسلسلات التى شارك فيها "أهلاً بالسكان، بكيزة وزغلول، أنا وأنت وبابا فى المشمش، رأفت الهجان، من الذى لا يحب فاطمة، يوميات ونيس الجزء الخامس والسادس، البخيل وأنا، يتربى فى عزو، شيخ العرب همام" ومن أشهر مسرحياته حواء الساعة 12 سيدتى الجميلة، مدرسة المشاغبين، العيال كبرت.