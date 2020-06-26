شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاته الـ11.. ابنة مايكل جاكسون تكشف عن لقطات نادرة له.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت باريس ابنة النجم الأمريكى الراحل مايكل جاكسون، عن لقطات نادرة لوالدها بمناسبة الذكرى الـ11 لوفاته، والتى حلت أمس 25 يونيو، حيث توفى يوم 25 يونيو عام 2009، وظهرت فى اللقطات مع والدها وهو يتحدث إليها بداخل قصرهم، عبر حسابها بموقع "فيس بوك".





وتقول باريس مع لقطات الفيديو إنها حاولت أن تحمى نفسها من أعين الجمهور بسبب شهرة والدها، وتعترف بأنها لم تكن مستعدة لتكون فى دائرة الضوء فى ذلك الوقت.

كما يُسمع صوت مايكل جاكسون وهو يتحدث فى اللقطات النادرة إلى ابنته باريس عندما كانت طفلة عما تريد فعله عندما تكبر، فتجيبه أنها ستفعل ما يفعله، وعندما يسألها عما يفعله تجيبه أنه يغنى ويرقص.

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واللقطات النادرة ضمن إعلان ترويجى لمسلسل باريس جاكسون الواقعى الجديد بعنوان "Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn"، المقرر عرضه لأول مرة على "فيس بوك ووتش" الأسبوع المقبل بدءا من 30 يونيو.

ولمايكل جاكسون ولدان آخران هما مايكل جوزيف جونيور (23 عاما) وبرنس البالغ من العمر حاليا 18 عاما.

وتوفى مغنى البوب الأمريكى الأشهر فى العالم مايكل جاكسون عن عمر ناهز 50 عامًا، نتيجة تناوله "البروبوفول"، بحسب بعض التقارير الطبية، وأحدثت وفاته جدلا أيضا ما تسبب بمحاكمة طبيبه الشخصى كونراد موراى الذى سجن لمدة عامين بسبب القتل غير العمد.

وكانت تمت تبرئة جاكسون فى عام 2005 من اتهامات بالتحرش الجنسى بصبى عمره 13 عاما، وفى عام 1994 قام بتسوية دعوى مدنية اتهم فيها بالاعتداء الجنسى على صبى آخر عمره 13 عاما أيضا.

وخضعت سمعة مايكل جاكسون للتدقيق مرة أخرى العام الماضى بسبب فيلم وثائقى حصل على جائزة إيمى يُدعى "ليفينج نيفرلاند"، قال فيه رجلان إن جاكسون اعتدى عليهما جنسيا فى التسعينيات، عندما كانا صبيين.