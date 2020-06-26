تراند اليوم : خبيرة أبراج تحذر: "محمد رمضان" سيتعرض لحادث.. والأخير يرد



علق الممثل المصري محمد رمضان على توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف التي تنبأت فيها بأنه سيصل للعالمية وهوليوود، وسيحصد العديد من الجوائز الهامة، وأيضًا سيشارك مع فرقة استعراضية عالمية تحصد ملايين المشاهدات.

لكنها خبيرة الأبراج حذرت خلال ظهورها مع الإعلامي نيشان عبر قناة "الجديد"، رمضان، من أنه سيتعرض لحادثة معنية خلال الفترة المقبلة، لكنها ستمر على خير.

وأعاد رمضان نشر الفيديو عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، وعلق عليه قائلاً: "لعله خير إن شاء الله.. ثقة في الله نجاح".

وكان رمضان أعلن مؤخرًا عن نيته تجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل جديد يحمل اسم "الإمبراطور"، من المقرر عرضه في رمضان 2021، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا وسط اعتراضات من جانب ممثلين وأسرة الممثل الراحل

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على تجسيده لأحد أبرز نجوم السينما المصرية.

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