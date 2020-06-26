تراند اليوم : انتحار "نجمة تيك توك" في ظروف غامضة

اشتهرت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو الراقصة التي نشرتها من منزلها في نيودلهي. وكتبت إحدى صديقات المؤثرات عبر الإنترنت منشورًا يهز الدموع حيث قالت إن المراهقة قتلت نفسها

أقدمت نجمة "التيك توك"، الهندية سيا كاكار على الانتحار الخميس، ما أصاب متابعيها بحالة من الصدمة.

واشتهرت سيا (16 عامًا) بمقاطع فيديو رقص على تطبيق "تيك توك"، وتحظى بمتابعة من 1.1 مليون متابع.

وأكد مدير أعمالها، أرجون سارين النبأ المأساوي، وقال إنها كانت "تعمل بشكل جيد" في عملها المهني، وكانت في ذلك الوقت متجهة إلى منزلها.

وأضاف لوسائل إعلام محلية، أن "سبب الإنتحار شخصي، لأنه من ناحية العمل كان كل شيء جيد وعلى ما يرام"، وتابع: "كنت على تواصل معها الليلة الماضية بشأن مشروع جديد أبدت موافقتها عليه، وبدت طبيعية".

واشتهرت سيا بمقاطع الفيديو الراقصة ولديها متابعات ضخمة على وسائل التواصل الاجتماعي. تم نشر أحدث فيديو رقص لها قبل يوم واحد من وفاتها.

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ونشر صديق سيا، المصور فيرال بياني منشورًا عبر حسابه على "انستجرام" رثى فيه صديقته، قائلاً: "أخبار حزينة ماتت الـ (تيك توك) البالغة من العمر 16 عامًا سيا كاكار، حيث أقدمت على الانتحار".

وأضاف: "قبل نشر هذا، تحدثت مع مدير أعمالها أرجون سارين التي تحدثت معها للتو الليلة الماضية للتعاون في أغنية وقال إنها كانت في مزاج جيد وعلى ما يرام".

وتابع: "ليس لديه أدنى فكرة عن الدافع لانتحارها بهذه الطريقة. يمكنك استعراض مقاطع الفيديو الخاصة بها والتي هي جيدة جدًا في محتواها، فمن المحزن حقًا أنها اختارت هذا المسار".

وختم بالقول: "إذا كنت تشعر بالاكتئاب فيرجى عدم فعل ذلك".

وأمطر متابعو نجمة وسائل التواصل الاجتماعي الراحلة بالعديد من رسائل النعي والثراء.