تراند اليوم : “اللي أختشوا ماتوا” – عبير صبري بدون ملابس داخل البانيو

اثارت الفنانة عبير صبري، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها داخل “البانيو”، في البرومو الرسمي لفيلم “اللي أختشوا ماتوا”.وظهرت “عبير” وهي شبه عارية في البانيو، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من قبل الجمهور، خاصة ومنذ طرح الافيش الخاص بالفيلم وهو مصنف “+16″، ما دفع النشطاء لضمه إلي فئة الأفلام التي تحتوي علي مشاهد مثيرة، وهو الأمر الذي نفاه إسماعيل فاروق مخرج الفيلم ، مؤكداً أن هذا اتصنيف لوجدود مشاهد دموية لا يسمح للأطفال مشاهدتها.وتدور أحداث الفيلم حول الفتيات اللاتي يعشن في بنسيون وحدهن وهو الأمر الذي يتسبب في وقوعهن بالعديد من الأزمات، ويشارك في بطولته كل من غادة عبد الرازق، عبير صبري، مروة عبد المنعم، ومروي، هيدي كرم، سلوي خطاب، والعديد من النجوم