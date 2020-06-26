معتصم النهار يؤكد انتهاء سوء التفاهم مع باسم مغنية

بعد الأخذ والردّ الذي حصل خلال الأيام الماضية، بين الفنان معتصم النهار اثر تصريح له عن أن الممثل السوري تفوق على اللبناني كونه يملك شهادة من معهد الفنون، وبعد توضيح من الممثل اللبناني باسم مغنية على هذا الأمر، قام معتصم بالاعتذار من كل من أساء فهمه عبر صفحته الرسمية على "تويتر" وقال: " أعتذر من الجميع في حال لم يصل المعنى المطلوب ب لقائي الأخير ببرنامج "الأحد منحكي"، تواصلنا انا والصديق باسم مغنية، ولايوجد أي سوء تفاهم وأجتمعنا على الإخلاص للعمل والوفاء لرسالة الفن وعلاقة الأخوة بين الجميع.

من جهته، باسم مغنية ردّ على تغريدة معتصم وقال "توضيح العزيز معتصم دليل على الكِبَر الذي يتمتع به والذي تتزين به أخلاقه، كما الزملاء الأصدقاء من الممثلين السوريين... أعلم جيدا أنّ التعبير قد خانك، لكن ما يجمعنا اكبر بكثير من نزعة أي طارئ على المهنة للاصطياد في الماء العكر وتحوير أي عتاب أو توضيح بين الأحبة".