صورة نادرة لـ نوال الزغبي وابنتها تيا... لن تصدقوا حركات تيا!

تمّ تداول صورة للفنانة نوال الزغبي وابنتها تيا عمرها أكثر من 17 عامًا، ظهرت فيها تيا وهي تقوم بنفس حركات والدتها نوال.

وتعتبر "تيا" من أشهر بنات المشاهير، لاسيما وأن نوال قدمت لها أغنية "تيا" الشهيرة، التي لازال الجمهور يتذكرها ويردّدها لغاية اليوم.

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"تيا" تمتلك جمهور كبير على "انستقرام"، يتابعها وينتظر نشرها لأي صورة جديدة، لاسيما وأنها تهوى الموضة وتعشق كل ما له علاقة بعالم الأزياء.

يُذكر أن نوال كانت قد شوّقت متابعيها بصورة لها من داخل الستوديو، أثناء تسجيلها لأغنيتها المنفردة الجديدة "قلبي على قلبه"، والمتوقع أن تطلقها قريباً، اذ، تتعاون فيها للمرة الأولى مع الفنان زياد برجي.

وعلّقت نوال الزغبي على الصورة، قائلة: :"لا أستطيع الإنتظار حتى أطلق أغنيتي الجديدة قلبي على قلبه".