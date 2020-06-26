الحلقة 27 ... قصة عشق مسلسل قيامة عثمان

ينتظر محبو مسلسل "قيامة عثمان" عرض الحلقة الـ 27 على أحر من الجمر، لما ستحمله من أحداث وتطورات هامة تطال شخصيات العمل.

نجاح كبير وصل إليه عثمان المؤسس الذي يعتبر استكمالاً لسلسلة أجزاء حكاية الذي أنتجته مؤسسة بوزداغ ، وكانت الشركة المنتجة أكدت أن خروج قيامة عثمان الغازي إلى النور كلف الشركة الملايين من الدولارت، حيث وضعت مؤسسة بوزداغ ميزانية ضخم لتقديم العمل الذي حقق نجاح جماهيري مبهر وجعل القنوات العربية تتهافت من أجل الحصول على حقوق عرضه للشركة المنتجة.

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و نال المسلسل إعجاب الملايين حول العالم وتم ترجمته لأكثر من 20 لغة، لما يتضمنه من أحداث وعمل فني، وتمثيل ينافس الأعمال العالمية، ويتصدر قيامة عثمان الترند العربي في الأونة الأخيرة على محرك البحث جوجل، ويتصدر الإعلان الأخير لقيامة عثمان الفيديوهات الشائعة عبر منصة اليوتيوب

وحقق المسلسل إيرادات عالية للشركة المنتجة له.