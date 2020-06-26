فارس كرم يطلّ من الاستوديو بفيديو غير مألوف

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل النجم اللبناني فارس كرم العمل على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه خلال الفترة القريبة المقبلة في تعاون جديد يجمعه مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ويتواجد فارس خلال هذه الأيام لفترات طويلة في استوديوهات التسجيل حيث يضع لمساته الأخيرة على الأغاني الجديدة.

وأطلّ فارس كرم بفيديو جديد للمرة الأولى بعد زواجه خلال الفترة الأخيرة. وظهر في إستديو الموزّع الموسيقي عمر صبّاغ خلال جلسة في غاية العفوية، إذ بدا مستلقياً على الكنبة ومعه عمر صبّاغ، الشاعر والملحن فارس اسكندر والملحن فضل سليمان، وسط أجواء فكاهية بامتياز.

وأثار كرم جدلاً إيجابياً بين المتابعين بعدما نشر الفيديو عبر حسابه على “إنستغرام”، إذ اعتبر عدد كبير من محبيه أنه فنان عفوي وطبيعيّ وخفيف الظل. التفاصيل في الفيديو القصير المرفق غير المألوف نسبةً إلى إطلالات كرم.