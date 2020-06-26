روبرت باتنسون.. الرجل الأكثر جاذبية في العالم وفق معايير الجمال اليوناني

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت دراسة علمية بريطانية حديثة للكشف عن ملامح الوجه الجذاب والكمال الجسدي أجراها الجراح العالمي “دي سيلفا”، وهو أحد أشهر جراحي التجميل في العالم، عن أكثر 10 رجال جاذبية على مستوى العالم.

واعتمدت الدراسة على أحدث الأساليب العلمية والأرقام القياسية في مجال الجمال، وعلى معادلة “النسية الذهبيّة” المعتمدة منذ العصور اليونانيّة القديمة لتحديد الجمال المثالي. وقام الدكتور دي سيلفا خلال دراساته بتحليل متطوّر لحوالي 9 خصائص في الوجه وهي شكل الوجه، الأنف، رسمة الحاجب، الشفاه، الذقن، شكل العينين، وكانت المفاجأة أن الدراسة ضمت مشاهير كسروا حاجز الـ 50 عاماً.

وأتت المراتب تدريجياً على الشكل الآتي: روبرت باتنسون (المرتبة الأولى)، هانري كافيل، برادلي كوبر، براد بيت، جورج كلوني، هيو جاكمان، ديفيد بيكهام، إدريس ألبا، كاني ويست وراين غوسلينغ (المرتبة العاشرة).