الشبه بين محمد هنيدي وابنته يثير الدهشة: “نسخ لصق”

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفل الفنان المصري محمد هنيدي بتخرج ابنته فريدة من الثانوية. ولهذه المناسبة نشر عبر خاصية “ستوريز” على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعتهما فيما بدت الشابة وهي ترتدي ثوب التخرج.

وأرفق الصورة بالتعليق: “مبروك يا فريدة يا حبيبتي النجاح في الثانوية. وعقبال لما أحتفل بتخرجك من الجامعة”. واستعاد الصورة بعد ذلك عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق وركزت التعليقات على الشبه الكبير بين الأب والابنة. ومماء جاء فيها: “بنته شبهه في فيلم يا أنا يا خالتي. سبحان الله نسخة عنه” و”امها ما تعبانة بيها نسخ لصق” و”محمد هنيدي بس بشعر سبحان الله” و”تشبه أبوها محمد هنيدي بشعر”.

ويشار إلى أن نجم الكوميديا لفت الأنظار مؤخراً بعدما نشر عبر حسابه على “تويتر” مشهداً من دوره في فيلم “وش إجرام”. ومن خلال سيناريو متخيّل سخر من اختيار الزبائن في المقاهي في ظل الالتزام بنسبة إشغال 25% وذلك التزاماً بقرارات الحكومة المصرية التي أخذت من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتعليقاً كتب: “صاحب القهوة”.