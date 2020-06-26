محمد عبده يستعد لإطلاق أغنية جديدة.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد الفنان السعودي محمد عبده لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القريبة المقبلة بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ، وألحان ياسر مال الله، وتوزيع أحمد العسال. وكشف العسال في تصريحات صحفية له أن محمد عبده يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وأسلوب مختلف سيشكل مفاجأة لجمهوره. من ناحيه أخرى شارك محمد عبده مؤخرًا فى أوبريت “سلام من السعودية”، مع طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أصيل ابوبكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادى الجوهر، داليا مبارك، ماجد المهندس، وكتب الأوبريت الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وجرافيك ومونتاج محمود الحسن، مكساج وماستر جاسم محمد، والهدف من توعيه التزم بالبيت بسبب فيروس كورونا.

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