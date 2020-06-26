إماراتيّ يشتري القصر الذي استأجرته كايلي جنير

متابعة بتجــــــــــرد: بِيعَ القصر الذي استأجرته النجمة الأميركية كايلي جنير في عام 2017، بقيمة 17 مليون دولار أميركي. ووفقاً لموقع “أركيتيكتشر ألديغيست”، اشترى الشيخ حمد بن محمد الشرقي من دولة الإمارات العربية المتحدة منزلاً فخماً في الولايات المتحدة الأميركية (مقاطعة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا) تم تأجيره سابقا للنجمة كايلي جنير.

ووفقا للموقع المذكور “دفع صاحب السمو أخيراً 17 مليون دولار نقداً لقصر على الطراز المتوسطي في حي بيفرلي هيلز المرموق”.

وكانت جنير استأجرت المنزل عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما فقط في عام 2017، في حين كان قصرها الحالي Hidden Hills يخضع لعمليات تجديد واسعة النطاق.

ويقع القصر الفخم على مساحة أربعة أفدنة من التلال المشذبة بعناية، ويمتد على مساحة 10000 قدم مربع، مع خمس غرف نوم وسبعة حمامات كاملة موزعة على طابقين.

وتوجد في القصر مجموعتان من البوابات التي تحرس المبنى، وفي الداخل، تتميز الغرف بأرضيات خشبية وسقوف عالية وأبواب فرنسية وجدران مغطاة بألواح خشبية.