أحمد فلوكس ينشر صورة نادرة من طفولته مع عادل إمام

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان المصري أحمد فلوكس، على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة قديمة له استرجعها من أرشيف طفولته. واللافت أنه ظهر فيها برفقة الفننا القدير عادل إمام وبدا وهو يجلس أمام الأخير الذي يحتضنه.
وأرفقها بصورة أخرى حديثة ظهر فيها وهو يسير إلى جانب الفنان القدير. وأحدث بهذا ضجة كبيرة في أوساط معجبيه الذي سارعوا إلى المقارنة بين شكله القديم والحالي وانقسموا بين من راوا أن درجة الشبه كبيرة ومن اعتبروا أن شكله أصبح اليوم مختلفاً تماماً.
ويذكر أن فلوكس برز إلى جانب إمام في مسلسل “العراف” الذي عرض في العام 2013 حيث أدى دور أحد أبنائه. ويشار إلى أن الاضواء تسلط عليه حالياً بسبب ما يُحكى عن علاقة تجمعه والمذيعة اللبنانية ديالا مكي.
وفي هذا السياق أثارت الاخيرة الاهتمام بعدما نشرت على حسابها الخاص على “تويتر” منشوراً هنأت فيه الممثل بمناسبة يوم ميلاده. وغردت تعليقاً على صورة جمعتهما: “في عيد ميلادك نعود لأول مرة قابلنا بعض، عيد ميلاد سعيد”. وأعاد فلوكس نشر التغريدة على حسابه على “إنستغرام” مع التعليق: “أنا أحبك”.
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