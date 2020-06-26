أحمد فلوكس ينشر صورة نادرة من طفولته مع عادل إمام

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان المصري أحمد فلوكس، على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة قديمة له استرجعها من أرشيف طفولته. واللافت أنه ظهر فيها برفقة الفننا القدير عادل إمام وبدا وهو يجلس أمام الأخير الذي يحتضنه.

وأرفقها بصورة أخرى حديثة ظهر فيها وهو يسير إلى جانب الفنان القدير. وأحدث بهذا ضجة كبيرة في أوساط معجبيه الذي سارعوا إلى المقارنة بين شكله القديم والحالي وانقسموا بين من راوا أن درجة الشبه كبيرة ومن اعتبروا أن شكله أصبح اليوم مختلفاً تماماً.