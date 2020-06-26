مايا دياب ونهار وردي مع هذا الخبر

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية مايا دياب عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي تتلقاها حول أغنيتها الجديدة “نهارنا وردي” والتي قدمتها للمرة الأولى في برنامج “ضحك ولعب وجد” حيث غنتها بطريقة مباشرة خلال الحلقة. واحتفلت مايا دياب مع الجمهور بتصدّر الأغنية المرتبة الأولى في قائمة “توب الأغاني العربية” عبر تطبيق “سبوتيفاي” فكتبت في تعريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”: “نهارنا وردي في المرتبة الأولى”. وأغنية “نهارنا وردي” باللهجة المصرية وتتميز بالإيقاع الشرقي الراقص الذي تتميّز مايا دائمًا في تقديمه، وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد.

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