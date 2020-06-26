متابعة بتجــــــــــرد: احتفل النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، ليل الخميس الجمعة، بلقب الدوري الإنجليزي “البريميرليغ” على طريقته الخاصة، حيث بات أول لاعب مصري يحصل على اللقب مرتين.
ونشر صلاح صورة مع نجوم ليفربول مصحوبه بتعليق على حسابه في تويتر قائلا: “عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده”.
كما حرص صلاح على نشر رسالة أخرى باللغة الإنجليزية لجماهير ليفربول حول العالم، وقال فيها: “نعم، أنه شعور جيد. أريد أن أشكر كل مشجعي الفريق الذين شاهدونا من كافة أنحاء العالم”.
وأضاف “لقد جعلتم ذلك ممكنا لنا (التتويج بالدوري) وآمل أن نتمكن من الاستمرار في جلب الفرحة التي تستحقونها”.
من جانبه حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توجيه تهنئة خاصة لـ محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي. وأعرب وزير الرياضة في رسالته عن سعادته بهذا الإنجاز “الذي حققه لاعب مصري محترف في دوري يعد من أقوى الدوريات على مستوى العالم”.
وأضاف “محمد صلاح يعتبر نموذج لشاب مصري استطاع أن يحقق إنجاز غير مسبوق يشهد به الجميع”. وتابع ” صلاح خير سفير للاعبين المصريين في الخارج”.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يحتفل بلقب البريميرليغ ويوجه رسالة خاصة للمصريين: “عمري ما أنسى دعمكم ليا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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