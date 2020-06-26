كارمن سليمان تعايد زوجها مصطفى جاد بكلمات رومانسية: “كل سنة وإنت جوه قلبي”

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت النجمة المصرية كارمن سليمان بعيد ميلاد زوجها، الفنان مصطفى جاد على طريقتها الخاصة.

ونشرت كارمن عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي صورًا قديمة تجمعها مع جاد في أكثر من مناسبة وفي تعليقها عليها أعربت عن حبّها الكبير له مؤكدةً أن الأيام التي تقضيها معه هي الأجمل في حياتها.

وكتبت كارمن: “حاولت أجمع أهم صور ولحظات عدت علينا بس لقيت إن كل دة مايكفيش عشان أنا لقيت إني قضيت معاك أحلى سنين وشايفاهم بعمري كله كل سنة وانت حبيبي وصاحبي كل سنة وانت أحسن أب ربنا يخليك لينا وجوة قلبي. بحبك”.

من جانبه أعاد مصطفى جاد نشر معايدة زوجته كارمن سليمان عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” وكتب معلقًا: “شكراً يا حياتي”.