راسل كرو يفجر مفاجأة.. رفض "جلاديتور" في أول مرة

حل النجم الكبير راسل كرو، ضيفا عبر الفيديو كونفرانس، على برنامج The Tonight Show مع مقدم البرامج الشهير جيمي فالون، والذي تحدث عن أشهر أفلامه ومن بينها فيلم "جلاديتور Gladiator" الشهير.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من لقاء كرو مع فالون، والذي كشف خلاله النجم الأسترالي عن مفاجأت للمرة الأولى حول مسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات.





وخلال حواره مع فالون، أعترف راسل كرو أنه كان على وشك أن يرفض اثنين من أهم الأدوار السينمائية التي ظهر به خلال مسيرته، الأول كان دوره في أحدث أفلامه بعنوان Unhinged والذي يطرح للعرض قريبا، والدور الثاني الذي كان على وشك رفض، هو شخصيته في فيلم "جلاديتور Gladiator" الشهير، والذي حصد عنه راسل كرو جائزة الأوسكار كأفضل ممثل بدور رئيسي عام 2000.

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وقال كرو في حواره مع جيمي فالون، أن تجربة تجسيده لهذه الشخصية كانت فريدة من نوعها، غير أنه كان على وشك أن يرفضها، لاعتباره أن نص الفيلم كان سيئا للغاية.





غير أن منتج الفيلم في ذلك الوقت أقنع راسل كرو بالاستمرار في تقديم الشخصية، كون النص الذي اتطلع عليه في ذلك الوقت، ما كان إلا نسخة أولية معرضة للتحسين والتعديل من سيناريو الفيلم.



