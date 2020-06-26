وودي آلن يفتتح "سان سيباستيان" السينمائي بفيلم جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفتتح الفيلم الرومانسي الكوميدي الجديد "ريفكينز فيستيفل" للمخرج الأمريكي وودي آلن مهرجان سان سيباستيان السينمائي الإسباني في سبتمبر/ أيلول، بحسب ما أعلنه المنظمون الخميس.

وتتمحور قصة الفيلم الذي تم تصويره خلال الصيف الماضي على زوجين أمريكيين يأتيان إلى مهرجان سان سيباستيان ويغمرهما خيال السينما وسحر إسبانيا وجمالها، إلا أن المرأة تقيم علاقة غرامية مع مخرج سينمائي فرنسي بارز وزوجها يقع في حب شابة إسبانية جميلة تعيش في المدينة.

والفيلم من بطولة الممثل النمساوي كريستوف فالتز والممثلة الأمريكية جينا جيرشون، ويعد أحدث مشروع للمخرج البالغ من العمر 84 عاما الذي يحب تصوير أعماله في مدن أوروبية كبرى.

ويشارك في الفيلم وهو من إنتاج "ميديابرو" أيضا الممثل الفرنسي لويس جاريل والممثلان الإسبانيان إيلينا أنايا وسيرخي لوبيز.

ورغم حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة وباء كوفيد-19، فإن هذا المهرجان السينمائي الذي يعتبر الأبرز في العالم الناطق بالإسبانية، من المقرر أن يمضي قدما كما هو مخطط له، من 18 إلى 25 سبتمبر/ أيلول.