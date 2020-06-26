فيلم " شيفرة دافنشي" لتوم هانكس يتحول لعرض مسرحي

أعلن الكاتب الشهير "دان براون" عن تحويل روايته الشهيرة "شيفرة دافينشي The Da Vinci Code "، لعمل مسرحي تعرض خلال جولة فنية مكونة من مجموعة من العروض بجميع أنهاء المملكة المتحدة خلال فترة الربيع المقبل.

وعرفت هذه الرواية الشهيرة، بالنسخة السينمائية التي قدمت من خلالها عام 2006، وكانت من بطولة النجم الكبير توم هانكس، والنجمة صوفي نيفيو.

Advertisements

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن براون أعلن عن الخبر في تصريحاته للصحيفة، حيث ذكر أن النص المسرحي للرواية، سيتكفل بكتابته كل من ريتشل واجستاف ودونكان أبيل.

وأما الممثلون الذين سيشاركون في العمل، قال "براون"، إن المخرج المسرحي "لوك شيبرد" ما زال يبحث عن فريق عمل مميز، ليختار ثنائي اسثتنائي لتجسيد البروفيسور والسيدة أبطال المغامرة بالرواية.

كما أعلن الكاتب عن أنه قد اختير مصمم الديكورات "ديفيد وود هيد"، ليتولى مهمة تصميم ديكورات العمل المسرحي، والمصور "أندريز جولدينج"، لتصوير العرض على خشبة المسرح.