بطلة أفلام الرعب إيما روبرتس حامل بطفلها الأول

Jun 26, 2020
أفادت صحيفة Us Weekly ان النجمة إيما روبرتس حامل بطفلها الأول من حبيبها غاريت هيدلاند.
ولم تؤكد روبرتس، البالغة من العمر 29 عاماً، الخبر حتى كتابة هذه السطور.
يذكر أن “ايما” بدأت بمواعدة “غاريت” في عام 2019، حيث رصدتهما عدسات الكاميرات لأول مرة في مارس 2019 وهما يتبادلان القبل خلال عشاء في لوس أنجلوس وذلك بعدما أنهت علاقتها الطويلة مع الممثل إيفان بيترز.
إيما روبرتس لعبت دوراً رئيسياً في سلسلة أفلام الرعب “American Horror Story” و “Scream Queens” .
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