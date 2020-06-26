أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصورة وخرزة زرقاء

احتفل النجم المصري احمد السقا بعيد ميلاد زوجته الإعلامية مها الصغير، حيث نشر صورة تجمعه معها ومع ابنهما ياسين، عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام. وكتب: “عيد ميلاد سعيد يا حبي”. وتابع “ربنا يخليك لينا ومايحرمنيش منك”. وأرفق التعليق “بعلامة قلب وخرزة زرقاء”.

بدورها ردّت مها الصغير، على زوجها بعلامة قلب على الصورة.

نشير ان أحمد السقا أجرى مع زوجته فحص كورونا وأتت النتيجة سلبية وذلك بعدما اعلنت زميلة زوجته إيجابية اصابتها بالفيروس.

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وكان احمد ومها قد تزوجا عام 1999، ولديهما ثلاثة أولاد وهم “ياسين” و”نادية” و”حمزة”.

من جهة أخرى، يستعد احمد السقا للمشاركة في رمضان 2021 بمسلسل رمضاني يمل عنوان “نسل الأغراب” يشاركه في البطولة النجم أمير كرارة ومن اخراج محمد سامي ومن انتاج سينرجي. وتدوره أحداثه في منطقة الصعيد.

الجدير ذكره، أن أحمد السقا ينتظر استكمال تصوير فيلمه الجديد “العنبكوت” ويشارك في بطولته كل من النجوم منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى وغيرهم. تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال .