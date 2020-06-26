Jun 26, 2020
التقى كل من النجمين اللبنانيين الذهبية نوال الزغبي والبوبستار رامي عياش على العشاء ليلة أمس، حيث انتشرت صورهما عبر مواقع التواصل من أجواء اللقاء الذي جمعهما.
هذا اللقاء دفع جمهور الزغبي وعياش الى التساؤل ان كان سيجمعهما عمل فني قريب؟ أو هل سيجتمعان بحفلة أونلاين خاصة أن نوال سبق لها ووافقت على دعوة رامي عياش لاحياء حفلة افتراضية مع بعضهما، مؤكدة ان هذه الفكرة جديدة دفعتها لقبول الدعوة مباشرة.
أو ان اللقاء تم لأنهما أصدقاء وأحبا أن يجتمعا بعد فترة انقطاع وتباعد اجتماعي بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا؟ وذلك بعدما كانت نوال قد أكدت في مقابلة ضمن “ضحك ولعب وجد” عن صداقتها القوية التي تجمعها مع رامي الذي وصفته بـ “صاحب القلب الابيض كالثلج” وتحبه وتحب صوته وأغانيه.
كانت هذه تفاصيل خبر ما سبب اجتماع نوال الزغبي ورامي عياش ليلاً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.