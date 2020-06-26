حسين الجسمي يواسي قلبه الحساس

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"الخليج 365" من بيروت: من ألحانه ورؤيته الموسيقية وغنائه، أصدر الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان "الحسّاس" جدد تعاونه بها مع الشاعر أحمد الصانع، ومن توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

في الأغنية يواسي الجسمي قلبه بكلمات مؤثرة تصبره على الجرح وتمنحه الأمل بإنقضاء الألم حيث يقول في أبياتها:

يا قلبي الحسّاس

لو تنجرح لا باس

في حُب يمحي حُب

وفي ناس تمحي ناس

أرجوك لا تحزن

إرتاح واتطمن

بعض اللقى مؤلم

وبعض الفراق أحسن

وعرضت أغنية "الحسّاس" بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على الـ YouTube.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.