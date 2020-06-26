يسرا تنتظر عرض فيلمها الجديد "صاحب المقام"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: تنتظر الممثلة المصرية يسرا عرض فيلمها الجديد"صاحب المقام"، خلال الفترة المقبلة، والذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب 8 سنوات.

ومن جانبه أكد منتج الفيلم أحمد السبكي أنه يعمل حالياً على مونتاج ومكساج الفيلم إستعداداً لعرضه قبل حلول عيد الأضحى، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بفتح دور العرض بدءاٍ من يوم السبت بطاقة استعابية بنسبة 25 % مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

"صاحب المقام" بطولة الفنانين يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، نسرين أمين، إنجي المقدم، محمود عبد المغني، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

يذكر أن الممثلة المصرية نافست في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل " خيانة عهد"، وشاركها البطولة كل من الفنانين حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادي هاني مهنا، تيام مصطفى قمر، مصطفى درويش، وشريف حافظ، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج سامح عبد العزيز.

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