شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بينهم عمر.. أحمد فلوكس مع الزعيم عادل إمام فى صورتين بالطفولة والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى النجم أحمد فلوكس بصور له من الأرشيف مع الزعيم عادل إمام، ونشر صورة مجمعة لهما تنقسم بين فترتين مختلفتين، الأولى تعود لمرحلة الطفولة من عمر فلوكس، حيث كان طفلًا يجلس على قدم عادل إمام، بينما يظهر فى الثانية بعمر الشباب وهو يقف بجوار الزعيم بعد أن أصبح أحمد الطفل نجمًا مشهورًا.

يشار إلى أن الفنان أحمد فلوكس كان قد احتفل بعيد ميلاده الاثنين الماضى 22 يونيو، ودخل فلوكس مجال الفن بالاعتماد على نفسه ورفض وساطة والده الفنان فاروق فلوكس، حيث بدأ مسيرته الفنية عام 2002 عن طريق مسلسل "رجل فى زمن العولمة" مع الفنان القدير صلاح السعدنى، كما أنه استطاع أن يضع بصمته فى العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية أخرها فيلم "الممر" الذى حقق نجاحا كبيرا جماهيريا وعلى مستوى إيرادات السينما.

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العلاقة بين أحمد فلوكس ووالده الفنان فاروق فلوكس علاقة الحب التى تولد بين الأب والابن، كما أن الفارق فى ميلادهما يوما واحدا، فالفنان فاروق فلوكس يحتفل بعيد ميلاده يوم 21 يونيو أما أحمد فيحتفل به يوم 22 يونيو، ورغم هذا الحب الأبوى إلا أن فاروق فلوكس كان رافضا لدخول ابنه مجال التمثيل لصعوبته وارهاقه الشديد.

يذكر أنه فى أحد لقاءات الفنان أحمد فلوكس التليفزيونية، كشف عن أمر غريب بإنه فى البداية قدم مشهدين فى المعهد ولكن تم رفضه، فقرر أن يلتحق بكلية الإعلام مع أصدقائه تامر حسنى وهيثم شاكر، وقال: "قدمنا محاولات وعملنا مسرحية وكده، لغاية لما قررت أشق طريقى وظهرت ضمن المجاميع وأنا بعدى بس من أمام الكاميرا فى كليب أغنية "مجنونة" للمطرب محمود العسيلى".

وكشف أيضا أن بداية دخوله مجال التمثيل كان من خلال أول أدواره فى مسلسل "رجل فى زمن العولمة" بطولة صلاح السعدني، وكان من المفترض أن يجسد دور طالب فى المدرسة يكره استاذه الذى يجسده والده فاروق فلوكس، وفوجئ بأن أول مشهد سيكون أمام والده ومن المفترض أن يضربه، وهما فى الأصل لم تكن لديهم معرفة من البداية بأنهما يعملان معا فى مسلسل واحد.