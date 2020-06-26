شكرا لقرائتكم خبر عن حرب مشاهدات يوتيوب تشتعل بين نجوم الغناء ومحمد رمضان.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من حالة الهدوء الفنى السائد فى كل بلدان العالم بسبب تفشى فيرس كورونا وحالات الحظر المفروضة على المواطنين فى معظم البلاد وبالتالى هدوء الوسط الفنى والغنائى أيضا، إلا أن هناك معركة ستزداد اشتعالا خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أن يتخطى محاربوها عدد من النجوم.

المعركة الآن دائرة على يويتوب ونسب المشاهدات ما بين الهضبة عمرو دياب والفنان محمد رمضان، بينما يقف النجم تامر حسنى على الحياد إلى الآن ويكتفى بالمشاهد، خاصة أنه منشغل فى عدة أعمال سينمائية جديدة، وتبدأ قصة هذه المعركة من القائمة التى أعلنتها الصفحة الرسمية لجائزة "وورلد ميوزيك أوورد" العالمية على فيس بوك، حيث قالت:

أكثر 10 فنانين مشاهدة في المنطقة العربية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، هم الفنان محمد رمضان رقم "1" فى القائمة والأكثر مشاهدة على اليوتيوب بين الفنانين العرب، وتمكن من حصد 3 مليارات و41 مليون مشاهدة، وجاء في المركز الثانى الفنان المغربى سعد لمجرد بمليارين و538 مليون مشاهدة، وحلّ فى المركز الثالث الفنان تامر حسنى بمليار و840 مليون مشاهدة، وحلت فى المركز الرابع الفنانة نانسى عجرم التى حصدت مليارا و750 مليون مشاهدة، ثم جاءت خامسًا الفنانة أصالة نصرى بمليار و255 مليون مشاهدة.

وجاء الهضبة عمرو دياب فى المركز السادس بقائمة الفنانين العرب الأكثر مشاهدة لحصده 974 مليون مشاهدة، وسابعًا حلت الفنانة إليسا بـ843 مليون مشاهدة. وحلت الفنانة شيرين في المركز الثامن بـ706 ملايين مشاهدة، ثم الفنان محمد حماقي الذي حل تاسعًا بـ547 مليون مشاهدة، وأخيرًا الفنان رامي جمال الذي احتل المركز العاشر بـ192 مليون مشاهدة.

وعلى إثر نشر هذه الأرقام أعلن محبو الفنان عمرو دياب رفضهم لها، حيث نشرت الشركة الخاصة بعمرو دياب تقارير تشير إلى "أن الهضبة ما زال الأكثر مبيعًا فى مصر"، وذلك فى رد على احتفال الفنان محمد رمضان بتصدِّره قائمة "world music awards" لنجوم الغناء الأكثر مشاهدة عبر اليوتيوب.

وكان رمضان تغنى قبل أيام عبر مقطع فيديو قصير بتصدِّره قائمة الأعلى استماعا ومشاهدة في الشرق الأوسط، وعلق على القائمة لافتًا إلى أنه يقف في الساحة "بمفرده" بإشارة لعدم وجود منافس، كما وضع أغنية "نمبر وان" كخلفية لمقطع فيديو للقائمة.

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وأعلن متابعون أن أسلوب رمضان في الاحتفال استفز عمرو دياب فردت الشركة بنشر قائمة world music awards لأكثر الألبومات الغنائية مبيعا، وتظهر تواجد دياب بخمسة ألبومات وفقا لبيانات تطبيق "إيتونز" فى مصر، مبيّنة تصدّره قوائم الأعلى استماعاً فى الوطن العربى بجميع منصات تشغيل الموسيقى.

وأمام ما قام به محمد رمضان، عادت الصفحة الرسمية لجائزة "ميوزك اوورد" العالمية وأشادت بإنجازات الفنان المصرى عمرو دياب على منصات الاستماع الإلكترونية.

وقالت "ميوزك أورد" فى بيان نشرته أمس إن عمرو دياب هو ملك مصر على "iTunes" من شركة "Apple"، ويحتل المراتب الخمس الأولى بألبوم "كل حياتى" فى المركز الأول، و"أحلى وأحلى" فى المركز الثانى، و"معدى الناس" فى المركز الثالث، و"سهران" فى المركز الرابع، والطبعة الفاخرة من ألبوم "كل حياتي" في المركز الخامس.

وأكدت أن الهضبة أصبح ملك منصة "Deezer" الجديد وأصبح أول فنان في الشرق الأوسط يتخطى المليون متابع، وذلك بعد أن تربع على عرش منصة "أنغامى".

وأشارت إلى أن منصة "سبوتيفاى" كرمت عمرو دياب فى الصيف الماضى بـ"نيويورك" باعتباره أكثر الفنانين العرب متابعة في العالم ونشرت له لوحة ضخمة في تايمز سكوير.

وأضافت أن عمرو دياب هو الفنان العربي الأكثر شعبية على "Apple Egypt" حيث تحتل ألبوماته وأغانيه الفردية غالباً أفضل 10 أغانٍ فردية وألبومات على رغم أن الجمهور الأصغر سناً أصبح أكثر تأثراً بالموسيقى الغربية.