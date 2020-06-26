شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام زكى يكشف اسم أغنية تامر حسنى الجديدة من ألحانه وتوزيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملحن إسلام زكى عن اسم الأغنية الجديدة التى يتعاون فيها مع النجم تامر حسنى، ضمن أغانى ألبومه الجديد، ونشر إسلام صورة بوستر لتامر، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، والذى كتب عليه اسم الأغنية "قد الفراق"، كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع إسلام زكى.

الأغنية الجديدة لتامر حسنى تحمل طابع "الدراما"، ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها إسلام زكي مع تامر حسني، حيث تعاونا من قبل في أغنية "حد شبهة"، وهى من كلمات الشاعر طارق درويش.

من ناحية أخرى، يستكمل فريق عمل فيلم "مش أنا" تصوير المشاهد المتبقية أول الشهر المقبل "يوليو" فى عدد من مناطق القاهرة، والذى يشارك فى بطولته كل من النجم تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدوانى وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق.

Advertisements

وكان العمل كان توقف بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا، ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.