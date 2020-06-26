شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. خالد سليم يغنى "اللى فات مات" من داخل السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت خيرية على، زوجة الفنان خالد سليم، مقاطع فيديو التقطتها له داخل السيارة وهو يغنى أغنيته الجديدة "اللى فات مات"، ويظهر خالد سليم وهو يؤدى أغنيته ببراعة ويرقص على أنغامها، وشاركت خيرية المقاطع المصورة عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام".

يأتى هذا بعدما شارك النجم خالد سليم الجمهور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الاحتفال بعودة المقاهى مرة أخرى بجزء من أغنيته الجديدة "اللى فات مات"، معلقا، "وأنت داخل القهوة يوم السبت"، وكان هذا احتفالاً برفع الحظر فى مصر وعودة الحياة تدريجيا لطبيعتها وبعد عودة المقاهى مرة أخرى للعمل وهو الأمر الذى لاقى احتفالا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكشف النجم خالد سليم مؤخرا عن كواليس تصوير فيديو كليب اغنيته الجديدة "اللى فات مات"، والتى صورها فى لبنان مؤخرا، ونشر فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليه قائلا: "من أكتر التجارب اللى استمتعت بيها جداً هى كواليس تصوير أغنية "اللى فات مات" فى لبنان واللى استمرت تقريباً 18 ساعة فى أكتر من لوكيشن".

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وتابع :"واللى بيهون أى حاجة صعبة قابلناها هو فريق العمل اللى بشكره جداً واحد واحد على كل تفصيلة اشتغلنا عليها، وكمان بشكر كل الناس اللى بتبعتلى تقولى إنها مبسوطة جداً بالأغنية والفيديو كليب..وطبعا كل الحب لزوجتى اللى دايما جمبى".

وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوى طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.