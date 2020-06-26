شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن × أكشن.. أحمد العوضى فى بروفات مسلسل "شديد الخطورة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد العوضى مشاركة جمهوره ومتابعيه على منصات السوشيال ميديا بمقاطع فيديو جديدة من مشاهد الأكشن التى شارك فيها بكواليس مسلسل "شديد الخطورة"، ونشر مقطعا مصورا لبروفات مشاهد الأكشن بالمسلسل عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه: "من بروفات أكشن "شديد الخطورة".. من 1 / 7 watch it".

يأتى هذا بعد ساعات قليلة من نشر العوضى، مقطع فيديو مشابها من بروفات مسلسله الجديد، وكتب فى تعليقه: "نغزة كده من بروفات أكشن "شديد الخطورة".. من 1 / 7 على واتش ات"، فيما سيطرت حالة خاصة من الأكشن وممارسة التمرينات الرياضية على حياة الفنان أحمد العوضى، الذى يشارك جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا، تدريبات جديدة كل يوم عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، وقبل يومين، شارك العوضى، متابعيه على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لتمرينات جديدة مارسها مع مدربه فى صالة الألعاب الرياضية.

نشر أحمد العوضى، مقطع فيديو عبر "إنستجرام"، يظهر فيه أثناء ممارسته تدريبات لعبة "الملاكمة"، حيث كان يراوغ مدربه لتفادى اللكمات بينما يسدد بدوره اللكمات الهجومية ضده، ويأتى هذا المقطع المصور ضمن سلسلة فيديوهات شاركها العوضى مع جمهوره خلال الأيام الماضية لتمرينات مختلفة على ممارسة بعض حركات الأكشن سواء داخل صالة الألعاب الرياضية أو من كواليس تصوير مسلسله الجديد "شديد الخطورة".

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وتأتى تمرينات الملاكمة للفنان أحمد العوضى، بعد يومين فقط من نشره مقطع فيديو آخر، وآخرها ظهر فيه وهو يمارس تمرينات قتالية، وحرص الفنان أحمد العوضى على مشاركة متابعيه قبل أيام بمقطع فيديو من داخل صالة الجيم، حيث استعرض عددًا من المهارات والتمارين الرياضية التى تعكس لياقته البدنية، وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيرًا من متابعيه.

وكشف النجم أحمد العوضى مؤخرًا عن صور جديدة من كواليس مسلسل شديد الخطورة، المقرر عرضه أول يوليو على منصة ‎watch it، والذى يتناول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، حيث نشر الفنان أحمد العوضى، عبر حسابه بموقع فيس بوك، صورًا من كواليس مسلسل شديد الخطورة، وسط إعجاب كبير من جمهوره.

وجاء هذا بعدما طرح تطبيق "واتش إت" برومو جديد لمسلسل "شديد الخطورة"، المقرر عرضه قريبًا على التطبيق حصريا إذ تحرص شركة "سينرجى" ‏على تقديم عدة أعمال مختلفة ‏ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية ‏على منصة watch it، والمسلسل من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من ‏رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى شتا، خالد كمال‎.