شكرا لقرائتكم خبر عن منى إش إش تعلن إصابة والدها الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة منى إش إش عن إصابة والدها الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقالت، "الكورونا راحت لبابا لحد بيته زى ماجتلى لحد بيتى.. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.. يارب اشفى أبويا وعافيه واشفينى واشفى كل مريض يتألم.. آمين يارب العالمين".

ونشرت منى إش إش مقطع فيديو لوالدها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يقرأ القرآن الكريم عبر مصحف إلكترونى على هاتفه وقالت، "من فضلكم الدعاء ربنا يزيح عنا وعنكم الوباء والابتلاء.. الفيديو ده فى رمضان 2020"، وأضافت "أى حد يتعب يتصل بـ105 ويختار رقم 3 والله بيردوا على طول دكاترة محترمين".

وكانت كشفت الفنانة منى إش إش، قبل أيام، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن كورونا سبب لها جلطات وزاد من ضيق التنفس.

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وقالت الفنانة منى إش إش، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" منذ قليل: "قدر الله وما شاء الله فعل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مهما أخدنا حذرنا. للأسف الكورونا سببت لى جلطات وزاد ضيق التنفس لكن أنا مطمئنة وثقتى ويقينى بالله قوى إنه يشفينى ويعافينى وتعدى الأزمة دى على خير إن شاء الله، ويا رب اشفى كل مريض يتألم، دعواتكم حبايبى واطمنوا عليا إن شاء الله كرم ربنا كبير ورحمته واسعة.. بحبكم".

وفى وقت سابق، أجرت الفنانة "منى إش إش" طليقة الفنان ماجد المصرى أشعة مقطعية على الصدر بعد شعورها بضيق تنفس وكحة، كما توجهت ‏لإجراء مسحة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت "إش إش" مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع "إنستجرام" من أمام ‏أحد المستشفيات، وقالت: "خضعت لإجراء المسحة، خير إن شاء الله، عشمى فى ربنا كبير وإن شاء الله خير".

وأعلنت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصرى عن إصابة والدتها الفنانة "منى إش إش" بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة ‏المسحة، وطلبت ماهيتاب من أصدقائها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام‎"‎‏ بالدعاء لوالدتها بالشفاء ‏العاجل وكتبت تعليقا: "أرجوكم ادعوا لأمى بالشفاء العاجل لأنها أصيبت بكورونا"، يذكر أن منى إش إش وماجد المصرى قدما فى بدايتهما الفنية دويتو غنائى لاقى نجاحا كبيرا فى ذلك الوقت.‏