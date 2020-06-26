شكرا لقرائتكم خبر عن نص بيضحك والتانى زعلان.. الشاويش عطية ضحية المرض والفقر والأحزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عام 1959 ذهب محرر من مجلة الكواكب إلى بيت الفنان الكوميدى الذى طالما أضحك الجمهور وهو يؤدى أشهر أدواره "الشاوش عطية" ذو البنية القوية والوجه الذى يمكنه أن يجسد ملامح الطيبة والبساطة وفى نفس الوقت يؤدى أدوار الشر كأخطر رئيس عصابة، الفنان الكبير رياض القصبجى الذى كان يسكن وقتها فى منزل بسيط قديم فى شارع قطة بشبرا، بعد أن أصيب بالشلل نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

كان الفنان رياض القصبجى كما وصفه محرر الكواكب يغالب مرضه وحده ويرقد على فراشه عاجزاً وحوله العديد من الأدوية بعد أن أصاب الشلل ذراعه وساقه ولم يعد قادراً على الحركة، يلبس جلبابا من الكستور ويحاول أن يغالب آلامه بابتسامة استقبل بها صحفى الكواكب، وحاول أن يرفع يده ليصافحه لكنه عجز، وبعدها بدأت تغالبه دموعه وهو يتمتم بكلمات بسيطة قائلا: "الحمد لله مستورة".

وقال محرر الكواكب إن القصبجى الذى شارك فى أكثر من 100 فيلم، وكان دخله فى السنة لا يزيد عن 25 جنيهاً، ينفق منها على أسرته وعلى تعليم ابنه فتحى الذى كان طفلا فى المدرسة وقتها، وبعد أن أقعده المرض ساءت أحواله المادية خاصة مع حاجته للعلاج.

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وما كادت الكواكب تنشر موضوعها عن حالة شاويش عطية حتى تعاطف معه عدد من زملائه الذين اجتمعوا فى مكتب المنتج جمال الليثى وقرر كل منهم التبرع بمبلغ لعلاج الفنان رياض القصبجى وأعلنت الكواكب عن الأسماء وقيمة التبرعات التى لم تتجاوز وقتها 265 جنيهاً.

ولد الفنان رياض القصبجى عام 1903 وعمل فى بداية حياته العملية كمسرى بالسكة الحديد، وكان يهوى التمثيل فانضم إلى فرقة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، ثم انضم لفرق مسرحية عديدة منها فرقة على الكسار وفرقة جورج أبيض وأخيرا فرقة إسماعيل يس المسرحية.

وبعد فترة من المرض لم يعد الكثيرين من زملاء رياض القصبجى يداومون على زيارته سوى وحش الشاشة فريد شوقى، وفى أبريل عام 1962 كان المخرج حسن الإمام يقوم بتصوير فيلم 'الخطايا' الذى ينتجه عبد الحليم حافظ، وأرسل إلى القصبجى ليقوم بدور فى الفيلم، بعد أن سمع أنه تماثل للشفاء.

وجاء الشاويش عطية إلى الاستوديو مستندا على ذراع شقيقته وتحامل على نفسه حتى يبدو وكأنه شفى ويستطيع أن يعمل، لكن حسن الأمام أدرك أن الشاويش عطية ما زال يعانى وأنه سيجهد نفسه كثيرا إذا ما واجه الكاميرا فأخذ يطيب خاطره وطلب منه بلباقة أن يستريح، لكن الشاويش عطية أصر على العمل، وما كاد يواجه الكاميرا ويبدأ فى أداء دوره حتى سقط وانهمرت دموعه وهم يساعدونه على النهوض، وعاد إلى بيته حزينا وكانت هذه آخر مرة يدخل فيها البلاتوه وبعد عام من هذا الحدث، وتحديدا في 23 أبريل من عام 1963 فارق رياض القصبجي الحياة عن عمر 60 عاما لتنتهى حياة الفنان الكبير الذى أضحكنا نهاية مأساوية وعانت أسرته من بعده، ينما بقيت أعماله تمتع وتضحك الملايين من كل الأجيال.