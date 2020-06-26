شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فنانون ذاقوا مرارة فقدان أبنائهم آخرهم "أوس أوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان خبر وفاة الطفل الرضيع "على" ابن الفنان محمد أسامة أوس أوس صدمة للكثير من الفنانين وجمهور متابعى نجم مسرح مصر "أوس أوس" فى مشهد أعاد للأذهان فقدان عدد من النجوم لأبنائهم وكيف أثر ذلك عليهم إلى الحد الذى جعل بعضهم الاعتزال حتى وإن كان مؤقتًا.

وأعلن أوس أوس ، وفاة ابنه على حسابه الشخصى على إنستجرام، نافيا أن سبب الوفاة نتيجة سقوطه أو إصابته بكورونا، إذ قال أوس أوس: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا على يا حبيبى.. متتعزش على اللى خلقك والوفاة طبيعية وكان نايم على السرير زى الفل.. ربنا يصبرنا على فراقك.. وأنا آسف جدا مش قادر ارد على رسايل أو مكالمات.. ربنا يخليكم.. ولو بتحبونى من قلبكم بجد دعواتكم لروايدا مراتى ربنا يصبرها ويصبرنا على فراقه ويطمن قلبها وتبقى كويسة بإذن الله .. ويباركلنا ويحفظلنا عمر بإذن الله وقدر الله وما شاء فعل".

لم يكن أوس أوس أول الفنانين الذين ذاقوا مرارة فقدان الأبناء، إذ فقد نقيب الموسيقيين المطرب الكبير هانى شاكر، ابنته دينا وهى مازالت شابة، ودخل فى نوبة حزن شديدة وغنى لها من شدّة تأثره. وتوفيت دينا بعد صراعها مع المرض، وحاول أمير الغناء العربى علاجها فى "أمريكا وفرنسا"، وبعد تحسن بسيط فى حالتها، فجأة تدهورت من جديد لتودع الدنيا.





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