"يوسف الخال طلب الزواج منها في حمام السباحة.. وظهرت موديل في كليب".. معلومات عن نيكول سابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة نيكول سابا، اليوم، بعيد ميلادها الـ46، إذ إنها من مواليد من 26 يونيو 1974.

ونستعرض لكم فيما يلي بعض المعلومات عنها..

-ظهرت موديل في كليب هشام عباس وحميد الشاعري "يا غزالي".

-انضمت إلى فريق "4 cats" قبل أن تنفصل عنها، بعد إصدار ألبومين.

- بدأت علاقتها بالتمثيل في 2003 مع الزعيم عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية.

- قدمت بعدها عدة أعمال منها: "قصة الحي الشعبي، تمن دستة أشرار، ليلي البيبي دول، السفاح، سمير أبو النيل، حياتي مبدلة، فرق توقيت، ألف ليلة وليلة، ولاد تسعة، الهيبة".

- قدمت أول ألبوم منفرد لها "يا شاغلني" عام 2004.

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- متزوجة من الفنان اللبناني السوري يوسف الخال منذ 2011، ولديها ابنة اسمها نيكول أيضا.

- قال يوسف الخال إنه شاهد نيكول لأول مرة في حفل مع فرقتها، وأعجب بها، وبدل البحث عنها من خلال الأصدقاء المشتركين، وبالفعل تمكن من مقابلتها والتعرف عليها وربطت بينهما علاقة صداقة وإعجاب.‏ أما نيكول فقالت إنها كانت تبحث عن يوسف الخال بدورها في الوقت نفسه، وأنهما التقيا معا، وحين أراد أن يفاجئها بطلب الزواج ‏منها جذبها من يدها وقفزا إلى حمام السباحة، ثم فاجأها قائلًا: "تتجوزيني".

-في يناير الماضي نفت خبر حملها، قائلة إنها نامت واستيقظت لتجد متابعيها يهنوئها بالحمل، مشيرة إلى أن الموضوع شائعة أطلقها أحد المواقع. وتابعت نيكول: "إذا حدث الحمل سأعلنه بشكل مبتكر، وليس بصورة كما أشيع عني في هذه الإشاعة السخيفة، وهل يُعقل في 2020 أن تظل هذه الإشاعات بهذا الشكل.

-أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، في نوفمبر، حفلا غنائيا بنادي الزهور بمدينة نصر. وحرصت نيكول خلال الحفل أن ترفع علم بلادها لبنان، دعمًا للثورة اللبنانية، وقتها.

- نعت حسن حسني مؤخرا من خلال نشر صورة لهما عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الله يرحمك يا عم حسن.. كان ليا الشرف إني أشتغل معاك واتعلم منك واستمتع بالأحاديث الحلوة عن ذكرياتك في التمثيل زمان مع جيل الممثلين القدام...سبحان الله جيل وجيل وجيل.. في الجنة إن شاء الله.. من فيلم ‎حياتي مبهدلة.. حسن حسني".

- قدمت من قبل برنامج "دوري النجوم".

- شقيقتها الممثلة نادين سابا.