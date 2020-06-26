"في حمام السباحة".. شيكو وكريم محمود عبدالعزيز: "تباعد اجتماعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان "شيكو"، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له رفقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز. وظهر الثنائي في حمام السباحة وبينهما مسافة كبيرة، وعلق شيكو بطريقته الكوميدية المعتادة قائلا: "تباعد ولا مش تباعد؟". وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة"، مع كل من هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال، تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، ومن إخراج معتز التوني.

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