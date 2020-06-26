تراند اليوم : الممثل المصري "عبد الله مشرف" يكشف حقيقة حالته الصحية: جلطة أم كورونا؟



كشف الممثل المصري، عبد الله مشرف، حقيقة حالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية، وسط أنباء عن إصابته باشتباه في جلطة بالمخ، وتردد أنه أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية مع برنامج "التاسعة" القناة الأولى المصرية، أنه ليس مصابًا بكورونا أو جلطة في المخ، بل كل ما في الأمر أنه تعرّض لـ"لسعة" في ظهره يبدو أنها بسبب التكييف، على حد قوله.

وتابع: "لما تعبت ولادي كلموا أشرف زكي (نقيب المهن التمثيلية) قالوا له باب ضهره واجعه.. فقالهم يتنقل فورًا المستشفى وراح حجز لي أوضة في المستشفى وأنا فيها من امبارح".

وتابع: "روحت عملوا لي تحاليل واطمنوا عليا.. أنا في تحسن الحمد لله.. لفحة الضهر دي حتى خفت شوية.. وشكرا لكل الناس اللي سألت عني".

وكان نقيب المهن التمثيلية، صرح أمس بأن مشرف أصيب بوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى القاهرة التخصصي.

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وأضاف في تصريحات صحفية، أن "إصابة الفنان عبدالله مشرف هي اشتباه في جلطة في المخ، وحاليًا نتابع حالته مع المستشفى، ونتمنى له الشفاء والسلامة".

يذكر أن آخر أعمال عبد الله مشرف في رمضان الماضي مسلسل "اتنين في الصندوق" مع أوس أوس وحمدي الميرغني و"عمر ودياب" مع علي ربيع ومصطفى خاطر، كما شارك كضيف شرف في مسلسل "اللعبة".