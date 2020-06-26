بالصور.. فرحة جماهير “ليفربول” بعد تتويجه بطلاً لـ”الدوري الإنجليزي الممتاز” لأول مرة منذ 30 عاماً

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وتعني نتيجة المباراة في ملعب ستامفورد بريدج أن ليفربول يملك فارقاً يستحيل تعويضه يبلغ 23 نقطة على سيتي أقرب مطارديه قبل 7 مباريات من النهاية.

وكان ليفربول تغلب، يوم (الأربعاء)، على كريستال بالاس 4 – صفر، موسعاً الفارق الذي يفصله عن سيتي إلى 23 نقطة، ما جعل الأخير مطالباً بالفوز على تشيلسي لتأجيل تتويج «الحمر» حتى المباراة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل في «استاد الاتحاد»، لكن سيتي فشل في تخطي تشيلسي الرابع، ليتوج ليفربول خلفاً له، وذلك قبل 7 مراحل على ختام الموسم.

وكان نادي ليفربول يحتاج إلى نقطتين فقط لإعلانه بطل الدوري الإنجليزي بشكل رسمي بعد غياب درع الدوري عن خزائن النادي 30 عاما .

وسبق أن أعلن مجلس مدينة مانشستر، رسميا، عدم اعتراضه على إقامة مباراة ليفربول ومضيفه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأثيرت الشكوك حول إمكانية إقامة مباراة القمة على ملعب الاتحاد؛ بسبب معايير السلامة والأمان، بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن مجلس مدينة مانشستر حسم الأمر، اليوم الخميس.

وتوج ليفربول آخر مرة بلقب الدوري في موسم 1989 – 1990 تحت المسمى القديم الدرجة الأولى.

وبهذا يحتل ليفربول المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجاً باللقب في إنجلترا على مرّ العصور برصيد 19 لقباً، متأخراً بلقب واحد عن غريمه مانشستر يونايتد.