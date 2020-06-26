تراند اليوم : فنانة شهيرة تصدم متابعيها: عمري ما حسيت بحنية والدي

أعربت الفنانة الكويتية شمس، عن حزنها لعدم استطاعتها الاحتفال بيوم الأب، حيث كتبت عبر حسابها بموقع ”تويتر“ تقول: يوم الأب العالمي ما عمري شفته ولا حسيت بحنيته الله يرحمه ويعوضني عن وجوده“، لتثير بذلك مشاعر الجمهور الذين تفاعلوا معها.

وكانت الفنانة الكويتية شمس قالت إن فشل تجاربها الزوجية السابقة هو السبب في نجاحها فنياً ودراسياً، مؤكدة أنها لو كانت نجحت في زواجها لكانت تعمل ”طقاقة“ بالأعراس ولما استطاعت التغلب على ظروف الحياة.

وقالت شمس في مقطع فيديو عبر إنستغرام ”أنا هالمرحلة صرت أحب نفسي بشكل صح.. وسبب فشلي في علاقتي الأخيرة لأن دي الوحيدة اللي أقدر أقول إنها فشلت.. قبل كدة مو كانت علاقات كانت دروس“.

وأضافت ”فشل العلاقات هو اللي قواني ولولا كده كان زماني طقاقة في الأفراح، وإلا كان زماني متجوزة واحد يصرف عليا كثير ملايينه ولا كنت درست ولا كنت اتعلمت.. هما كانوا جايين رسل يعلموني في كل دمعة في كل قهرة كانت درس“.

وأشارت ”لكن علاقتي الأخيرة كانت المفروض تنجح لأني المفروض إني فاهمة ولكن فجأة صحيت الصبح لقيت باي باي ما ننفع لبعض بقول تألمت ساعات وبكيت ساعات لكن فهمت الرسالة.. أنا حبيت نفسي الكبرى ولم أحب نفسي الصغرى حبيت السيارات والفن والفلوس وما اهتميت بشمس ذاتها“.