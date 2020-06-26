تعرفوا إلى شاكيرا قبل 29 عاماً وما لا تعرفونه عن طفولتها مفاجئ

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة الكولومبية لبنانية الأصل شاكيرا وبدا أنها تعود إلى بدياتها الفنية قبل 29 عاماً.
وأثار التغيير الذي طرأ على شكلها ضجة على الحسابات التي أعادت نشر الصورة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وركزت التعليقات على التحول الذي شهده مظهر النجمة. وفيما رأى بعض المتابعين أنها لم تتغير كثيراً أشار آخرون إلى أنها خضعت لبعض التعديلات التجميلية.
تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة الكولومبية لبنانية الأصل شاكيرا وبدا أنها تعود إلى بدياتها الفنية قبل 29 عاماً.
وأثار التغيير الذي طرأ على شكلها ضجة على الحسابات التي أعادت نشر الصورة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وركزت التعليقات على التحول الذي شهده مظهر النجمة. وفيما رأى بعض المتابعين أنها لم تتغير كثيراً أشار آخرون إلى أنها خضعت لبعض التعديلات التجميلية.
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