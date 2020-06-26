تغيير في شكل شاتاي ألسوي يفاجئ معجبيه: “فقد وسامته”

متابعة بتجـــــــــــرد: سرب بعض متابعي مواقع التواصل صورة للفنان التركي شاتاي ألسوي الذي عرف في العالم العربي بلقب بطل مسلسل “فريحة”. وتم نشر الصورة على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” لتفاجئ الكثير من المتابعين.

وفيها ظهر النجم وهو يجلس في مكان بحري حيث بدا بمظهر لم يألفه معجبوه إذ اعتمد الشعر الطويل نسبياً وغير المسرح مع الذقن. وأشار معظم هؤلاء إلى أن شكله تغير كثيراً ورأى بعضهم أنه فقد وسامته.

ومما كتب في التعليقات على أحد الحسابات العربية: “قبل شاتاي والحين هولي شت واي” و”وين راحت الأناقة والجسم الحلو والوسامة ما عرفتو والله” و”يا ساتر وش فيه متختخ كذا؟” و”الحجر وعمايله”.

ويشر إلى أن النجم صدم متابعيه منذ أكثر من عام بعد انتشار صورة له أظهرت اكتسابه الوزن الزائد. وحينها تعرض للكثير من الانتقادات حيث رأى بعض المتابعين أن عليه الحفاظ على إطلالة جميلة لأنه ممثل شهير. وفي المقابل اعتبر آخرون هذا نوعاً من التنمر ورأوا أن الشكل أمر شخصي وأنه من الخطأ التدخل فيه.