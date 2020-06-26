ديمة بياعة تكشف مرض ابنها المزمن.. وهذه أعراضه المزعجة

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الممثلة السورية ديمة بياعة بعض التفاصيل عن مرض ابنها ورد. وجاء هذا خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي.

وقالت إنها تخاف لأنه يعاني من مرض كرونز المناعي وإنه يتم حقنه بإبر من أجل خفض المناعة. وأضافت أنها تحرص على حمايته من التقاط أي نوع من العداوت لأن هذا يؤثر على صحته بشكل كبير. وتحدثت عن إجراءات العزل التي اتبعتها مؤخراً مثل التعقيم ومنع أي شخص من الدخول إلى غرفته وغير ذلك.

ويشار إلى أن مرض “كرونز” بحسب Mayo Clinic ينتج عن خلل في الجهاز المناعي حيث يهاجم الجهاز الهضمي والجسم عموماً. ومن أعراضه حدوث تقرحات في المعدة والفم فضلاً عن ارتفاع درجة الحرارة وخصوصاً في حالات الالتهاب الحاد مع الشعور بالتعب الشديد.

ومن الأعراض أيضاً ضعف القدرة على التركيز. ويشار إلى انه من الصعب الشفاء من هذا المرض وأنه يتم تخفيف حدته من خلال العلاج بالكورتيزون أو العلاج البيولوجي واستخدام مثبطات المناعة.