نوال الزغبي تشارك جمهورها بصورة برفقة رامي عياش

القاهرة - لايف ستايل شاركت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي جمهورها صورة لها برفقة الفنان رامي عياش من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت نوال على الصوره قائلة: عشاء خاص مع نجم البوب ​​المميز للغاية رامي عياش.

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاءت التعليقات كالتالي: قمر يا نوال ، ربنا يحميكي ، شكلكم جميل اوي .

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة. قد يهمك أيضا: نوال الزغبي تشارك جمهورها بفيديو جديد رامي عياش يطرح تيزر أغنيته الجديدة "يا حب يا صعب"

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