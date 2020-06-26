رولا سعد تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة عبر "انستجرام"

نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت رولا بإطلالة صيفية تميزت بـ توب الوان عارى الكتفين وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة".

وكتبت معلقة على صورتها :"‏ليس من الضروري أن تجعل لنفسك مكانًا في كل قلب ‏فقلوب الناس أصبحت ضيقة.. ‏حاول فقط زرع احترام ذاتك في نفوسهم، فهذا يكفي لإستمرار العلاقات...????"

وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.

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أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

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