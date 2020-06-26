قمر اللبنانية تستعرض أنوثتها فى أحدث جلسة تصوير لها

نشرت الفنانة قمر اللبنانية صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت قمر خلال الصور وهي تستعرض جمالها حيث ترتدى فستانا قصير من قطعتين باللون الأخضر الفاتح مكشوف البطن، ليبرز جمال أنوثتها، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ".

وتركت قمر شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وأنثوية، ووضعت الماكياج باللون البنى الغامق للعيون الذي يبرز جمالها مع أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع.



وعلقت الفنانة اللبنانية قمر قائلة "هي الفتاة العذبة الحلوة،التي تأسر القلوب ببهاء طلتها ونعومتهاشخصيتها قوية وحضورها طاغي، قمرة الفن???? باربي قمر ????"



وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" والتى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

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"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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