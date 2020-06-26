جوهرة تنشر صورة جديدة عبر "إنستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
شاركت الراقصة جوهرة جمهورها صورة جديدة عبر خاصية "ستورى" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت جوهرة أثناء قضائها إجازتها الصيفية بالساحل الشمالى، ترتدى هوت شورت وبدى ابيض وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة.
وكتبت الراقصة جوهرة تعليقا على الصورة قائلة: "وقت لا يصدق في المذهل".
من ناحية أخرى نفى باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".
وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.
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