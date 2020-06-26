أروى تخطف الأنظار عبر "إنستجرام"

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة والمذيعة أروى صورا جديدة، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت اروي بإطلالة جذابة ترتدى فستان تايجر انيق مكشوف الصدر والكتفين، وتركت شعرها الاصفر منسدلا على كتفيها، واعتمدت على ماكياج بسيطا يظهر ملامحها بطريقة جذابة. وكتبت معلقا علي الصور: "مين زيي بيحب نقشه التايجر". يذكر أن الفنانة أروي شاركت مقدمة لبرنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc " رمضان الماضي 2020. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرف على رسالة أروى ‏بعد انتهاء "رامز مجنون رسمي"‏ رانيا الملاح تشعل انستجرام في أحدث ظهور

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