إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا

القاهرة - لايف ستايل أعلنت منى إش إش، ابنة الموسيقار حسن إش إش، إصابة والدها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ونشرت منى اش اش فيديو لوالدها وهو يتلو القرآن وعلقت قائلة "كورونا راحت لبابا لحد بيته زى ما جاتلي لحد بيتى اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فينا. وتابعت يا رب اشفي أبويا وعافيه واشفينى واشفى كل مريض يتألم آمين يا رب العالمين من فضلكم الدعاء ربنا يزيح عنا وعنكم الوباء والابتلاء الفيديو ده فى رمضان 2020". جدير بالذكر أن منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري ما زالت حتى الآن تعاني من كورونا ولم تتماثل للشفاء. Advertisements قد يهمك أيضا: جانا دياب تثير فضول متابعيها عبر "انستجرام" ماجد المصري يكشف طريقة تعامُله مع العزل المنزلي

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