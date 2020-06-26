شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تتعاون مع أمير طعيمة فى أغنية من توزيع كريم عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لطرح أغنية من ألبومها الجديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى كريم عبد الوهاب، ولَم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأه للجمهور، لكن تحمل طابعا دراميا باللهجة المصرية.

وكشفت النجمة اللبنانية إليسا مؤخرًا عن موعد طرح ألبومها الجديد الذى كان من المقرر طرحه الفترة الماضية خلال موسم عيد الفطر، لكنه شهد تأجيلاً بسبب تفشى فيروس كورونا، ليتم طرحه خلال شهر من الآن، مؤكدة أنها انتهت من تسجيل 17 أغنية بشكل كامل، ومن المقرر أن تخضع لجلسة تصوير خاصه به خلال الـ10 أيام المقبلة.

وقالت إليسا، فى وقت سابق إن ألبومها الجديد سيحتوى على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث فى البومها الأخير "الى كل اللى بيحبونى"، مشيرة إلى أنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، عادل حقى، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، امير طعيمة، وليد سعد.

يذكر أن إليسا طرحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.